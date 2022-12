Visite libre du Musée des origines de la terre à la préhistoire Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Aisne Le musée présente sous une forme pédagogique, chronologique et attrayante la genèse de notre planète, avec les météorites, les roches, les fossiles des ères primaire, secondaire, tertiaire, et les premiers objets utilisés par l’homme, du quaternaire à l’époque Gallo-Romaine. Les gisements proviennent des alentours de Saint-Quentin ainsi que du Sahara. Chaque période est illustrée par des fossiles, des cartes, tes tableaux, des vitrines reconstituant chaque élément dans son contexte. Visites libres un samedi par mois de 14h à 17h.

tourisme@saint-quentin.fr +33 3 23 67 05 00

