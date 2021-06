Les Ponts-de-Cé Château-Musée des coiffes et des traditions Les Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire Visite libre du musée des coiffes et des traditions Château-Musée des coiffes et des traditions Les Ponts-de-Cé Catégories d’évènement: Les Ponts-de-Cé

Le musée des coiffes poursuit son cycle d’expositions consacrées à la broderie qui a débuté en 2016. La saison 2021 sera consacrée aux broderies d’Extrême-Orient : Chine, Inde, Japon et Vietnam. Couleurs chaudes, reflets des fils de soie et d’or, des perles, des miroirs ou des strass utilisés dans les broderies traditionnelles, ethniques ou contemporaines de ces lointaines contrées… C’est une véritable invitation au voyage et à la contemplation, avec une touche de modernité, qui est proposée au visiteur qui va passer d’un univers à l’autre au fil du parcours. Les réalisations actuelles selon les techniques anciennes et la création contemporaine sont représentées par : l’Atelier ZARDOZI pour l’Inde, KYOKO Création et HANABISHI pour le Japon. Visite libre avec possibles médiations flash.

entrée libre

