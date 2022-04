Visite libre du Musée des Blindés Musee des blindés, 14 mai 2022 19:00, Saumur.

Nuit des musées Visite libre du Musée des Blindés Musee des blindés Samedi 14 mai, 19h00

Venez passer un moment inoubliable en visitant le musée des blindés de nuit.

Venez découvrir un centre d’histoire contemporaine qui raconte, au travers de l’évolution des blindés l’histoire des conflits du XXè siècle.

Plus de 200 blindés, transport de troupe, véhicule d’artillerie originaires de 17 pays différents vous sont proposés.

Venez découvrir un centre d’histoire contemporaine qui raconte au travers de l’évolution des conflit blindés, l’histoire des conflits du XXème siècle.Visite libre de plus de 200 blindés, transport de troupes, véhicules d’artillerie de 17 pays différents vous sont présentés.

http://www.museedesblindes.fr

Saturday 14 May, 19:00

Come discover a centre of contemporary history that tells through the evolution of armoured conflicts, the history of conflicts of the twentieth century. Free visit of more than 200 armored vehicles, troop transport, artillery vehicles from 17 different countries are presented. hearing impairment

Venga a descubrir un centro de historia contemporánea que cuenta, a través de la evolución de los blindados, la historia de los conflictos del siglo XX. Más de 200 blindados, transporte de tropas, vehículo de artillería de 17 países diferentes están disponibles.

Sábado 14 mayo, 19:00

1043, route de Fontevraud, 49400 Saumur, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49400 Saumur Pays de la Loire