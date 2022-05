Visite libre du musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts d’Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Visite libre du musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts d'Angers Samedi 14 mai, 19h00

Visite libre des collections et de l’exposition “Sous le soleil d’Atila (1931-1987), un artiste européen dans les collections publiques angevines”, dispositif “La classe, l’œuvre !”, danse et musique

19h30 / 20h30 : Danse avec l’école élémentaire Victor Hugo et la Cie La Parenthèse Christophe Garcia (10mn)

19h30 / 20h30 : Danse avec l'école élémentaire Victor Hugo et la Cie La Parenthèse Christophe Garcia (10mn)

22h15 : Défilé costumé avec les élèves du Lycée Saint-Aubin La Salle (25 mn)

