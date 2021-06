Alençon Musée des beaux-arts et de la dentelle d'Alençon Alençon, Orne Visite libre du musée des Beaux-arts et de la Dentelle Musée des beaux-arts et de la dentelle d’Alençon Alençon Catégories d’évènement: Alençon

Visite libre du musée des Beaux-arts et de la Dentelle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des beaux-arts et de la dentelle d'Alençon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des beaux-arts et de la dentelle d’Alençon

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes. L’occasion de visiter les trois collections permanentes : – la section Dentelle : découvrez la dentelle au Point d’Alençon, dont le savoir-faire d’exception est inscrit depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Cette dentelle à l’aiguille, unique au monde, est réalisée entièrement à la main avec du fil de coton blanc. Pour réaliser l’équivalent d’un timbre-poste, 7 à 15 heures sont nécessaires ! – la section Beaux-arts ; – la section cambodge.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

Musée des beaux-arts et de la dentelle d'Alençon
Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon

