Le musée vous ouvre gratuitement ses portes à partir de 18h. L’occasion de visiter les trois collections permanentes : – la collection **Dentelle** : découvrez la dentelle au Point d’Alençon, dont le savoir-faire d’exception est inscrit depuis 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. Cette dentelle à l’aiguille, unique au monde, est réalisée entièrement à la main avec du fil de coton blanc. Pour réaliser l’équivalent d’un timbre-poste, 7 à 15 heures sont nécessaires ! – la collection **Beaux-arts** : de Giovanni Massone à Bernard Buffet, la galerie de peinture retrace 500 ans d’histoire de l’art à travers les écoles française, italienne et nordique. – la collection **Cambodge** : une collection d’objets d’Asie du Sud-Est a de quoi intriguer en Normandie. On la doit à Adhémard Leclère : cet Alençonnais a travaillé dans l’administration française en Indochine de 1886 à 1911. Le fonds d’objets cambodgiens qu’il a constitué et donné au musée figure désormais parmi les collections de référence pour l’étude de la culture khmère.

