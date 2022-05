Visite libre du musée des automates de Falaise Musée des automates de Falaise, 14 mai 2022 20:00, Falaise.

Nuit des musées Visite libre du musée des automates de Falaise Musée des automates de Falaise Samedi 14 mai, 20h00

Le musée des Automates offre aux passants un voyage dans le temps et dans l’espace pour rêver avec ces fabuleux acteurs de vitrines et revivre la féerie d’une autre époque.

La visite libre permet de découvrir en déambulant dans une rue parisienne reconstituée une collection de plus de 300 automates animés qui étaient exposés pour les fêtes de Noël entre 1920 et 1960 dans les vitrines des Grands Magasins Parisiens tels que Les Galeries Lafayette, La Samaritaine, Le Bon Marché et Le Magasins du Louvre. La visite vous plonge au cœur de l’âge d’or des automates dans un musée qui se veut immersif.

Plus de 10 scènes différentes sont proposées, chacune ayant été créées par les Ateliers Roullet-Decamps (à Paris) et préalablement imaginées par les célèbres illustrateurs Peynet, Dubout et Effel. Ils trouvaient leur inspiration dans des faits d’actualité de leur époque et y ajoutaient une touche poétique, féérique ou burlesque.

Le musée des Automates offre aux passants un voyage dans le temps et dans l’espace pour rêver avec ces fabuleux acteurs de vitrines et revivre la féerie d’une autre époque.

Pour consulter les dernières mesures sanitaires qui s’appliquent au musée : [[https://www.automates-avenue.fr/visite/informations-covid-19-1-16.html](https://www.automates-avenue.fr/visite/informations-covid-19-1-16.html)](https://www.automates-avenue.fr/visite/informations-covid-19-1-16.html)

♿ Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite Parkings gratuits dans toute la ville

Musée des Automates de Falaise Boulevard de la Libération – 14700 FALAISE

Coordonnées GPS : latitude 48.895842 longitude -0.197834

Bus Nomad ligne n°35 arrivée et départ “Boulevard de la Libération”

☎️ 02 31 90 02 43

[[accueil@automates-avenue.fr](mailto:accueil@automates-avenue.fr)](mailto:accueil@automates-avenue.fr)

[www.automates-avenue.fr](http://www.automates-avenue.fr)

Une collection de 300 automates Roullet-Decamps (1920-1960) est présentée au travers d’une reconstitution des rues de Paris. Revivez la féerie d’une autre époque inspirés d’artistes comme Jean Effel, Albert Dubout et Raymond Peynet.

Ensemble de plus de 100 places de parking gratuites autour du musée et parking gratuit dans toute la ville. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

https://www.automates-avenue.fr https://www.facebook.com/Museedesautomatesdefalaiseautomatesavenue/

Set of over 100 free parking spaces around the museum and free parking throughout the city. The museum is accessible to people with reduced mobility. Saturday 14 May, 20:00

A collection of 300 Roullet-Decamps automatons (1920-1960) is presented through a reconstruction of the streets of Paris. Relive the magic of another era inspired by artists like Jean Effel, Albert Dubout and Raymond Peynet.

La visita libre permite descubrir deambulando por una calle parisina reconstituida una colección de más de 300 autómatas animados que estaban expuestos para las fiestas de Navidad entre 1920 y 1960 en los escaparates de los Grandes Almacenes Parisienses como Les Galeries Lafayette, La Samaritana, Le Bon Marché y Le Magasins du Louvre. La visita le sumerge en el corazón de la edad de oro de los autómatas en un museo que pretende ser inmersivo.

Se proponen más de 10 escenas diferentes, cada una creada por los Ateliers Roullet-Decamps (en París) y previamente imaginadas por los famosos ilustradores Peynet, Dubout y Effel. Se inspiraban en hechos actuales de su época y añadían un toque poético, mágico o burlesco.

El Museo de los Autómatas ofrece a los transeúntes un viaje en el tiempo y en el espacio para soñar con estos fabulosos actores de escaparates y revivir las hadas de otra época.

Para consultar las últimas medidas sanitarias que se aplican al museo: https://www.automates-avenue.es/visite/informationscovid-19-1-16.html

♿ El museo es accesible para personas con movilidad reducida Aparcamiento gratuito en toda la ciudad

Museo de los Autómatas de Falaise Boulevard de la Libération – 14700 ACANTILADO

Coordenadas GPS: latitud 48.895842 longitud -0.197834

Línea de autobús Nomad n o I+35 llegada y salida “Boulevard de la Libération”

☎️ 02 31 90 02 43

accueil@automates-avenue.es

www.autómata-avenue.fr

Sábado 14 mayo, 20:00

Boulevard de la Libération, 14700 Falaise 14700 Falaise Normandie