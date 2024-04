Visite libre du Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers Noyers, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers L’une des plus belles collection d’arts naïf en France et de nombreuses collections d’art populaire en accès libre et gratuit. Samedi 18 mai, 14h30 Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers Entrée libre gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:30:00+02:00 – 2024-05-18T18:00:00+02:00

Musée des Arts Naïfs et Populaires de Noyers 25 rue de l’église 89310 noyers Noyers 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386828909 https://www.noyers-en-bourgogne.com/decouvrir/2429 Musée des arts naïfs et populaires de Noyers 3 niveaux d’exposition non accessible aux PMR

toilettes publiques à la mairie

© Musée de Noyers