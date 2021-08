Provins Musée de Provins et du Provinois Provins, Seine-et-Marne Visite libre du musée de Provins et du Provinois Musée de Provins et du Provinois Provins Catégories d’évènement: Provins

Seine-et-Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Provins et du Provinois

Le musée de Provins et du Provinois est installé dans la Maison romane (inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques), un des plus anciens édifices civils de la ville. Sa façade en petit appareil régulier et sa salle basse remontent au XIIe siècle. Réparties sur quatre niveaux et une dizaine de salles, les collections de la Ville et de la société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins permettent de retracer l’histoire de Provins et de sa région de la Préhistoire à la veille de la Première Guerre mondiale.

Crise sanitaire Covid-19 : comme dans tout espace culturel ouvert au public, les gestes barrières et la distance physique devront être respectés. L’admissibilité dans certains lieux pourra être limitée à 10 personnes à la fois.

Découvrez l’histoire de Provins, ville inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO, à travers les collections permanentes du Musée de Provins et du Provinois Musée de Provins et du Provinois 7 rue du Palais 77160 Provins Provins Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

