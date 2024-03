Visite libre du musée de Minéralogie de Mines Paris – PSL Mines Paris – PSL Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée de Minéralogie de Mines Paris – PSL Samedi 18 mai, à l’occasion de la Nuit européennes des musées 2024, l’École des Mines de Paris (Mines Paris – PSL) vous propose un accès gratuit en visite libre à son Musée de Minéralogie. Samedi 18 mai, 18h00 Mines Paris – PSL Entrée et visite libre

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le reste de l’année, le musée est ouvert au public du mardi au samedi (accès payant – plein tarif à 6€). Pour en savoir plus :

https://www.musee.minesparis.psl.eu/Accueil/

Visite libre, accès gratuit pour la Nuit européenne des musées

Le samedi 18 mai 2024, le Musée ouvre ses portes dès 18h. Dernière entrée possible à 23h (fermeture des portes à 23h45).

Le Musée de Minéralogie

Depuis plus de 200 ans, préservées dans l’écrin de l’hôtel de Vendôme, les collections minéralogiques de l’École des Mines de Paris comptent parmi les plus complètes et spectaculaires du monde. Elles renferment quelques 100 000 échantillons dont 5 000 présentés en vitrine : minéraux, roches, pierres précieuses (dont des gemmes de Joyaux de la Couronne de France), météorites sont exposés dans une galerie de 70 mètres de longueur, au cachet historique et patrimonial inestimables.

Dans cette grande école d'ingénieurs civils, Mines Paris – PSL aussi communément appelé Ecole des Mines de Paris, se trouve le « Musée de Minéralogie », au 2e étage du bâtiment de la duchesse Vendôme. Ce musée présente au public 5 000 échantillons (et 100 000 échantillons sont préservées dans la collection, mais non visibles au public).

© Musée de Minéralogie Mines Paris – PSL / E. Gailou