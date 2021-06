Rai Musée de l'énergie Orne, Rai Visite libre du musée de l’énergie Musée de l’énergie Rai Catégories d’évènement: Orne

Rai

Visite libre du musée de l’énergie Musée de l’énergie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rai. Visite libre du musée de l’énergie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’énergie

Nouveau site du **musée vivant de l’énergie**, regroupement dans une ancienne usine de 1916 des moteurs industriels et agricoles à vapeur, à gaz, diésel, et essence antérieurs à 1950. Démarrage de moteurs, démonstration, visite du site.

5 €, 3€ (7 à 12 ans)

Exposition de moteurs industriels et agricoles, démonstrations. Musée de l’énergie 61270 Rai Rai Corru Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rai Autres Lieu Musée de l'énergie Adresse 61270 Rai Ville Rai lieuville Musée de l'énergie Rai