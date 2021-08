Visite libre du musée de l’ancienne Malterie de Champagne Musée de l’ancienne Malterie de Champagne, 18 septembre 2021, La Chapelle-Saint-Luc.

Visite libre du musée de l’ancienne Malterie de Champagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’ancienne Malterie de Champagne

### Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie d’avant-guerre et des années 1950. Au XIXe siècle on transformait ici l’orge en malt, matière première du whisky et de la bière. Découvrez une reconstitution d’un logement d’avant-guerre, d’une salle de classe des années 1950 et une présentation d’outils évoquant différentes activités artisanales, agricoles et ferroviaires. À cette occasion et jusqu’au 3 octobre, le musée accueille une exposition d’aquarelles de Maryse Louis, « Emotions ». Venez à sa rencontre le samedi et le dimanche de 14h à 18h.

Gratuit. Entrée libre.

Dans un bâtiment exceptionnel, découvrez la vie d’avant-guerre et des années 1950.

Musée de l’ancienne Malterie de Champagne Avenue de la gare – Impasse de la Malterie, 10600 La Chapelle-Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc Aube



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00