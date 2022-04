Visite libre du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins, 14 mai 2022 18:00, Luxeuil-les-Bains.

Nuit des musées Visite libre du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Samedi 14 mai, 18h00

Retrouvez les collections archéologiques de l’un des plus anciens musées de France et découvrez l’exposition “L’eau source de vie… eau de vie” de l’artiste plasticienne Sylvie Cassiat-Fournié.

La Tour des Échevins ouvre ses portes pour vous révéler ses trésors : retrouvez les collections archéologiques de l’un des plus anciens musées de France et découvrez l’exposition _L’eau source de vie… eau de vie_ de l’artiste plasticienne Sylvie Cassiat-Fournié.

• Gratuit

• De 18h à 22h

Construit au XVème siècle par le frère du Cardinal Jouffroy, l’ancien Hôtel de Ville abrite aujourd’hui un musée, labellisé Musée de France. Ce bel édifice gothique, classé au titre des Monuments Historiques abrite une collection archéologique ainsi qu’une collection Beaux-arts. Du sommet de la tour, le visiteur peut admirer un exceptionnel panorama à 360° sur toute la Ville de Luxeuil-les-Bains, les Vosges Saônoises et le Jura.

http://www.luxeuil.fr

Saturday 14 May, 18:00

Built in the XVth century by the brother of Cardinal Jouffroy, the old(former) City hall shelters a museum today, certified Museum of France. This beautiful Gothic building, Listed(Classified) in conformance with(for) Historic monuments shelters an archaeological collection as well as a collection Fine Arts. Of the summit of the tower, the visitor can admire an exceptional panorama in 360 °, on all the City of Luxeuil-les-Bains, Vosges Saônoises and Jura.

La Tour des Échevins abre sus puertas para revelarle sus tesoros: encuentre las colecciones arqueológicas de uno de los museos más antiguos de Francia y descubra la exposición L_’eau source de vie… Aguardiente de_ la artista plástica Sylvie Cassiat-Fournié. • Gratis • De 18h a 22h

Sábado 14 mayo, 18:00

36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains 70300 Luxeuil-les-Bains Bourgogne-Franche-Comté