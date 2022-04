Visite libre du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Visite libre du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins, 14 mai 2022, Luxeuil-les-Bains. Visite libre du musée de la Tour des Échevins

Musée de la Tour des Échevins, le samedi 14 mai à 18:00

La Tour des Échevins ouvre ses portes pour vous révéler ses trésors : retrouvez les collections archéologiques de l’un des plus anciens musées de France et découvrez l’exposition _L’eau source de vie… eau de vie_ de l’artiste plasticienne Sylvie Cassiat-Fournié. • Gratuit • De 18h à 22h Retrouvez les collections archéologiques de l’un des plus anciens musées de France et découvrez l’exposition “L’eau source de vie… eau de vie” de l’artiste plasticienne Sylvie Cassiat-Fournié. Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Autres Lieu Musée de la Tour des Échevins Adresse 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains Ville Luxeuil-les-Bains lieuville Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Departement Haute-Saône

Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luxeuil-les-bains/

Visite libre du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins 2022-05-14 was last modified: by Visite libre du musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins Musée de la Tour des Échevins 14 mai 2022 Luxeuil-les-Bains Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône