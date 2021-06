Luxeuil-les-Bains Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Visite libre du musée de la Tour des Échevins et de l’exposition « Jules Adler et Luxeuil, un enfant du pays » Musée de la Tour des Échevins Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Poussez la porte de ce joyau de l’architecture gothique et découvrez les collections archéologiques de Luxeuil-les-Bains, ainsi que l’exposition temporaire consacrée au peintre luxovien Jules Adler. Entrez dans l’univers du peintre Jules Adler, natif de Luxeuil-les-Bains, qui après ses années de formation à Paris gardera un lien profond avec le pays de ses origines. À travers une sélection d’œuvres et d’objets personnels de l’artiste, découvrez l’enfance et la formation de Jules Adler et son attachement à Luxeuil-les-Bains.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Musée de la Tour des Échevins 36 rue Victor Genoux 70300 Luxeuil-les-Bains

