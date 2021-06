Bayeux Musée de la tapisserie de Bayeux Bayeux, Calvados Visite libre du musée de la Tapisserie de Bayeux Musée de la tapisserie de Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

Visite libre du musée de la Tapisserie de Bayeux Musée de la tapisserie de Bayeux, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bayeux. Visite libre du musée de la Tapisserie de Bayeux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la tapisserie de Bayeux

Sur près de 70 mètres de long, plongez dans le récit brodé de la conquête de l’Angleterre en l’an 1066 par Guillaume, duc de Normandie. La visite du musée permet de découvrir la Tapisserie de Bayeux dans son intégralité, de l’approcher sans l’endommager et de comprendre son histoire et sa réalisation grâce à un commentaire audioguidé. Un commentaire junior est également proposé. Une exposition permanente à l’étage et un film enrichissent la visite.

Entrée libre – Dernière admission 45 minutes avant fermeture.

Découvrez librement la Tapisserie de Bayeux, visite audioguidée et exposition. Musée de la tapisserie de Bayeux 13 bis rue Nesmond, 14400 Bayeux Bayeux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Musée de la tapisserie de Bayeux Adresse 13 bis rue Nesmond, 14400 Bayeux Ville Bayeux lieuville Musée de la tapisserie de Bayeux Bayeux