Visite libre du musée de la Station radar 44 Station Radar 44 – musée franco-allemand Douvres-la-Délivrande, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du musée de la Station radar 44 Dans le cadre de la nuit des musée et pour les 30 ans du musée : Samedi 18 mai, 20h00 Station Radar 44 – musée franco-allemand Prévoir un éclairage de poche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Dans le cadre de la nuit des musée et pour les 30 ans du musée :

Visite libre Gratuite (45 minutes)

Boutique ouverte durant la manifestation.

Station Radar 44 – musée franco-allemand Route de Bény, 14440 Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie 07 57 48 77 32 https://www.musee-radar.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-radar.fr/billetterie/index.php »}] Installé sur un site authentique d’une Station radar allemande de la seconde guerre mondiale de 35ha, avec son antenne Würzburg-Reise, l’unique exposée en Normandie, ce musée explique l’évolution du système de détection radar de sa découverte à nos jours, dans des salles souterraines de la Station. Dans les Bunkers occupés en 1944 par des soldats allemands de la LUFTWAFFE, vous pourrez mieux comprendre la vie de la garnison et des civiles, ainsi que l’aspect historique de l’attaque de la station plusieurs jours après la libération de la ville de DOUVRES la DELIVRANDE et des alentours. + Possibilité de visites commentées (sans supplément au billet d’entrée), par les guides bénévoles des Amis du Musée Radar, nouveaux gestionnaires du site ! Grand Parking gratuit, tables de pique-nique, Chiens Bienvenus

©E.H.StationRadar44