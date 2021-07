Joigny Musée de la Résistance Joigny, Yonne Visite libre du musée de la Résistance Musée de la Résistance Joigny Catégories d’évènement: Joigny

Yonne

Visite du tout premier musée de la Résistance créé en France en 1946 et qui raconte l’histoire de la Résistance dans le Jovinien, avec l’accent mis sur le groupe Bayard.

Entrée libre

Venez découvrir l'histoire de la Résistance dans le Jovinien Musée de la Résistance 5 rue Boffrand 89300 Joigny

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

