Saint-Brisson Maison du Parc Nièvre, Saint-Brisson Visite libre du Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Brisson

Visite libre du Musée de la Résistance en Morvan Maison du Parc, 18 septembre 2021, Saint-Brisson. Visite libre du Musée de la Résistance en Morvan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Parc

Situé au sein de la Maison du Parc Naturel Régional du Morvan, le musée permet de comprendre le rôle et l’importance de la Résistance dans la région, durant la Seconde Guerre mondiale. Grâce à sa collection importante, le musée offre une proximité avec l’histoire. De nombreux objets, documents d’archives, matériels, photographies, armes… sont présentés à travers trois salles : Occupation, Résistance, Libération et mémoire. Le musée de la Résistance permet de découvrir et comprendre l’histoire de la Résistance en Morvan et de ses maquis Maison du Parc Les Petites Fourches 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Brisson Autres Lieu Maison du Parc Adresse Les Petites Fourches 58230 Saint-Brisson Ville Saint-Brisson lieuville Maison du Parc Saint-Brisson