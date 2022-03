Visite libre du musée de La Percée du Bocage Musée de La Percée du Bocage Souleuvre-en-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

[https://www.youtube.com/watch?v=rE_fgzNCpZ0&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=rE_fgzNCpZ0&t=1s) Le Musée de la Percée du Bocage raconte les événements de l’Opération Bluecoat, qui eut lieu en juillet 1944, ainsi que la libération du Bocage normand. A travers huit espaces muséographiques et un diorama, la visite guidée son et lumière fait découvrir l’étonnante aventure des combattants dans le Bocage. Pour plus d’informations sur nos évènements et exposition: [[https://www.laperceedubocage.fr/](https://www.laperceedubocage.fr/)](https://www.laperceedubocage.fr/) Musée de La Percée du Bocage Musée de La Percée du Bocage 5 rue du 19 Mars 1962, Saint-Martin-des-Besaces, 14350 Souleuvre-en-Bocage Souleuvre-en-Bocage Saint-Martin-des-Besaces Calvados

