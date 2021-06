Sagy Musée de la Moisson Sagy, Val-d'Oise Visite libre du musée de la Moisson Musée de la Moisson Sagy Catégories d’évènement: Sagy

Val-d'Oise

Visite libre du musée de la Moisson Musée de la Moisson, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Sagy. Visite libre du musée de la Moisson

Musée de la Moisson, le dimanche 19 septembre à 14:00 Adulte 4€/ Moins de 15ans 2€/ Moins de 5ans gratuit

Venez visiter le musée de la Moisson au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin ! Musée de la Moisson Hameau du Petit-Mesnil – 6 rue du Vaux-de-l’Orme 95450 Sagy Sagy Val-d’Oise

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Musée de la Moisson Hameau du Petit-Mesnil - 6 rue du Vaux-de-l'Orme 95450 Sagy Sagy