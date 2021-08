L'Aigle Musée de la météorite L'Aigle, Orne Visite libre du musée de la météorite Musée de la météorite L'Aigle Catégories d’évènement: L'Aigle

Orne

Visite libre du musée de la météorite Musée de la météorite, 18 septembre 2021, L'Aigle. Visite libre du musée de la météorite

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la météorite

Le 26 avril 1803, une forte explosion se fait entendre au-dessus de L’Aigle, et une pluie de pierres s’abat autour de la ville… Une météorite s’est fragmentée dans l’atmosphère et ce sont des milliers de pierres météoriques qui tombent au sol. La nouvelle arrive à Paris, où le ministre de l’Intérieur dépêche le scientifique Jean-Baptiste Biot pour procéder à une enquête. L’étude de Biot permit de démontrer pour la première fois l’origine extra-terrestre des météorites. La météorite de L’Aigle entre alors dans l’Histoire des sciences… Le 26 avril 1803, une forte explosion se fait entendre au-dessus de L’Aigle, et une pluie de pierres s’abat autour de la ville… Musée de la météorite Place Fulbert de Beina, 61300 L’Aigle L’Aigle Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Aigle, Orne Autres Lieu Musée de la météorite Adresse Place Fulbert de Beina, 61300 L'Aigle Ville L'Aigle lieuville Musée de la météorite L'Aigle