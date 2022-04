Visite libre du musée de la Cavalerie Musée de la cavalerie, 14 mai 2022 19:00, Saumur.

Nuit des musées Visite libre du musée de la Cavalerie Musée de la cavalerie Samedi 14 mai, 19h00

Venez visiter le Musée de la Cavalerie

Situé dans les écuries du manège de Saumur, haut lieu d’histoire de l’équitation militaire, le musée vous permettra de découvrir un parcours vivant et coloré retraçant l’épopée de la Cavalerie Française de sa création par Charles VII en 1445 à aujourd’hui.

Situé dans les anciennes écuries du Manège (Cadre Noir) dans un espace de 1400 m², le musée de la cavalerie présente une riche collection pour illustrer l’histoire de la Cavalerie du XVe siècle à nos jours.

voiture- autobus -moto- camping-car – vélo – piétons (parkings gratuits à proximité)

http://www.musee-cavalerie.fr

car- bus -motorcycle- camper – bike – pedestrians (free parking nearby) Saturday 14 May, 19:00

Located in the former stables of the Manège (Cadre Noir) in a space of 1400 m², the museum of cavalry presents a rich collection to illustrate the history of the Cavalry from the fifteenth century to the present day. hearing impairment

Situado en las caballerizas del tiovivo de Saumur, lugar de la historia de la equitación militar, el museo le permitirá descubrir un recorrido vivo y colorido que retrata la epopeya de la Caballería Francesa desde su creación por Carlos VII en 1445 hasta hoy.

Sábado 14 mayo, 19:00

Place Charles de Foucauld, 49400 Saumur, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49400 Saumur Pays de la Loire