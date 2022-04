Visite libre du musée de Bibracte Musée de Bibracte, 14 mai 2022 18:00, Saint-Léger-sous-Beuvray.

C’est à une remontée dans le temps de deux millénaires que nous vous convions dans le musée.

C’est à une remontée dans le temps de deux millénaires que nous vous convions dans le musée, pour vous immerger dans une époque charnière qui voit l’apparition de grandes agglomérations dans un vaste espace de l’Europe tempérée, la structuration des territoires et l’intensification des productions artisanales et des échanges commerciaux.

Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère, en même temps que deux cents autres, construits sur un immense territoire qui s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Europe centrale et que l’on a l’habitude d’appeler l’Europe celtique, même s’il est impossible d’affirmer que les habitants de ce vaste espace se reconnaissaient une identité commune.

Qui étaient les habitants de ces oppida ? Comment leur société était-elle organisée ? Comment les archéologues ont-ils contribué à faire ressurgir cette phase clé de l’urbanisation de l’Europe ? Et surtout, comment expliquer les nombreuses similitudes entre ces sites distants de centaines de kilomètres ? C’est à toutes ces questions que le musée répond.

Tous les objets présentés sont contemporains de Bibracte. Certains ont été empruntés à des musées européens, ou copiés d’après certaines de leurs pièces les plus emblématiques. Beaucoup sont issus des fouilles menées sur le mont Beuvray. Tous permettent de dresser le portrait de Bibracte et de son époque, caractérisée par le foisonnement des activités agricoles, industrielles, commerciales, politiques et religieuses.

Au pied du mont Beuvray, le musée est la vitrine des recherches menées sur le site archéologique de Bibracte, cette ville fortifiée, capitale du peuple des Eduens au Ie siècle avant notre ère. Entièrement rénové, le musée conjugue archéologie et médiation dans une architecture contemporaine, au cœur d’une nature préservée.

Saturday 14 May, 18:00

At the foot of the mount Beuvray, the museum is the shop window(showcase) of researches(searches) led on the archaeological site of Bibracte, this fortified, key city of the people of Eduens in Ie century before our era. Entirely renovated, the museum conjugates archaeology and mediation in a contemporary architecture, at the heart of preserved nature.

Es un viaje en el tiempo de dos milenios que os invitamos a visitar el museo, para sumergiros en una época bisagra que ve la aparición de grandes aglomeraciones en un vasto espacio de la Europa templada, la estructuración de los territorios y la intensificación de las producciones artesanales y de los intercambios comerciales.

Bibracte es el ejemplo perfecto de lo que se llama un oppidum, es decir, una vasta ciudad fortificada que apareció repentinamente en el siglo II antes de nuestra era, junto con otros doscientos, construidos en un inmenso territorio que se extiende desde el Atlántico hasta Europa Central y que se suele llamar Europa celta, aunque es imposible afirmar que los habitantes de este vasto espacio se reconocieran una identidad común.

¿Quiénes eran los habitantes de estas oppida? ¿Cómo estaba organizada su sociedad? ¿Cómo han contribuido los arqueólogos a hacer resurgir esta fase clave de la urbanización de Europa? Y sobre todo, ¿cómo explicar las muchas similitudes entre estos sitios distantes de cientos de kilómetros? A todas estas preguntas responde el museo. Todos los objetos presentados son contemporáneos de Bibracte. Algunos fueron tomados de museos europeos, o copiados de algunas de sus piezas más emblemáticas. Muchos fueron excavados en el monte Beuvray. Todos ellos permiten trazar el retrato de Bibracte y de su época, caracterizada por la abundancia de actividades agrícolas, industriales, comerciales, políticas y religiosas.

Sábado 14 mayo, 18:00

Mont Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saint-Léger-sous-Beuvray Bourgogne-Franche-Comté