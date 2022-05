Visite libre du musée de Bibracte Musée de Bibracte, 14 mai 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray.

C’est à une remontée dans le temps de deux millénaires que nous vous convions dans le musée, pour vous immerger dans une époque charnière qui voit l’apparition de grandes agglomérations dans un vaste espace de l’Europe tempérée, la structuration des territoires et l’intensification des productions artisanales et des échanges commerciaux. Bibracte est l’exemple parfait de ce que l’on nomme un oppidum, c’est-à-dire une vaste ville fortifiée qui apparut soudainement au IIe siècle avant notre ère, en même temps que deux cents autres, construits sur un immense territoire qui s’étend de l’Atlantique jusqu’à l’Europe centrale et que l’on a l’habitude d’appeler l’Europe celtique, même s’il est impossible d’affirmer que les habitants de ce vaste espace se reconnaissaient une identité commune. Qui étaient les habitants de ces oppida ? Comment leur société était-elle organisée ? Comment les archéologues ont-ils contribué à faire ressurgir cette phase clé de l’urbanisation de l’Europe ? Et surtout, comment expliquer les nombreuses similitudes entre ces sites distants de centaines de kilomètres ? C’est à toutes ces questions que le musée répond. Tous les objets présentés sont contemporains de Bibracte. Certains ont été empruntés à des musées européens, ou copiés d’après certaines de leurs pièces les plus emblématiques. Beaucoup sont issus des fouilles menées sur le mont Beuvray. Tous permettent de dresser le portrait de Bibracte et de son époque, caractérisée par le foisonnement des activités agricoles, industrielles, commerciales, politiques et religieuses.

