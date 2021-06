Avranches Musée d'Art et d'Histoire d'Avranches - Musée municipal Avranches, Manche Visite libre du musée d’art et d’histoire Musée d’Art et d’Histoire d’Avranches – Musée municipal Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Visite libre du musée d'art et d'histoire

le samedi 3 juillet à 18:00

Comme chaque année, le musée d’Art et d’Histoire ouvre ses portes à la Nuit des musées. Créé dans les années 1830 et installé dans l’ancien évêché depuis 1963, le musée d’Avranches est l’un des plus anciens musées de l’Ouest. Cette année l’exposition temporaire sera consacrée au travail de restauration des collections du musée réalisées depuis ces 5 dernières années et celles à venir. Exposition estivale 2021 **Collections à la loupe : 5 année de restaurations** Cet été, du mercredi 2 juin au jeudi 30 septembre, le musée d’Art et d’Histoire d’Avranches se plonge dans ses collections pour vous présenter les œuvres ayant été récemment restaurées. Altérées par le temps ou les dégradations de toute nature, les collections de musée peuvent être victime de nombreux accidents pour lesquels une restauration reste la seule alternative. La Ville d’Avranches consacre chaque année un budget à la restauration de ses collections, afin de conforter la mission de conservation de son musée d’Art et d’Histoire – qui bénéficie de l’appellation « Musée de France » – et de permettre une présentation des œuvres ainsi restaurées au public. Chaque année, le service des musées et du patrimoine d’Avranches sélectionne donc les œuvres qui nécessitent une intervention en fonction de l’urgence, de la nécessité d’exposition ou de prêt, et les propose à la commission régionale de restauration. Celle-ci examine la demande, soumet des préconisations techniques et déontologiques, et émet un avis. Avis positif ? Top départ ! L’œuvre est confiée à un restaurateur agréé qui l’analysera avec précision avant de saisir pinceaux, brosses, pinces, solvants ou vernis. Selon l’importance des interventions et les dimensions de l’œuvre ou de l’objet, la restauration peut durer plusieurs mois. Chaque cas est unique, chaque restauration est un pari sur l’état futur de l’œuvre, mais à chaque fois guidée par un principe d’intervention minimale, de réversibilité, de documentation et de cohérence avec l’histoire de l’objet. L’évolution des connaissances et des techniques de restauration permet désormais d’apporter des solutions à la grande majorité des cas. Nous vous proposons au travers de cette exposition réalisée en étroit partenariat avec la Fabrique de Patrimoines en Normandie, de plonger au cœur d’un atelier de restauration.

Entrée libre

Place Jean de Saint-Avit, 50300 Avranches

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T23:59:00

