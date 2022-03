Visite libre du Musée d’art et d’histoire Musée d’art et d’histoire d’Albertville Albertville Catégories d’évènement: Albertville

A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée d’art et d’histoire d’Albertville vous ouvre ses portes jusqu’à 23h. Profitez de cette ouverture exceptionnelle pour vivre une expérience de visite toute particulière. Découvrez également le parcours de médiation imaginé et conçu par les élèves de première histoire des arts du Lycée Jean Moulin. Le musée sera également ouvert en journée selon les horaires et les tarifs habituels (plein tarif : 4€ ; tarif réduit : 2€ ; gratuité sur justificatif). Plus de renseignements au 04 79 37 86 86. Partez à la découverte des collections du Musée d’art et d’histoire d’Albertville. Musée d’art et d’histoire d’Albertville Maison Rouge Grande place de Conflans, 73200 Albertville, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Albertville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

