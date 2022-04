Visite libre du Musée d’Art et d’Histoire Musée d’Art et d’Histoire Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Venez découvrir ou redécouvrir les collections du Musée d’Art et d’Histoire créé sous la Révolution à partir des saisies faites dans le département. En témoignent les fragments du tombeau de Claude de Lorraine par Domenico del Barbiere (milieu du XVIe siècle) ou les peintures animalières de Paul De Vos (XVIIe siècle).

Entrée libre

Collections de peintures, sculptures, archéologie, dessins et sculptures de la famille Bouchardon, Accrochage thématique des peintures sur le genre du paysage. Musée d’Art et d’Histoire Place du Palais, 52000, Chaumont, France Chaumont Haute-Marne

