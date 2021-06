Évreux Musée d'art,d'histoire et d'archéologie Eure, Évreux Visite libre du musée d’art, d’histoire et d’archéologie Musée d’art,d’histoire et d’archéologie Évreux Catégories d’évènement: Eure

Fondé en 1873, le musée d’Evreux est installé depuis 1961 dans l’ancien palais épiscopal, édifice bâti vers 1500 sur l’enceinte du Bas empire romain par Raoul du Fou (évêque d’Evreux de 1479 à 1511). Le musée d’Évreux présente de riches collections propres à satisfaire les goûts et les intérêts les plus variés. L’archéologie est représentée à travers les célèbres statues de bronze de Jupiter et d’Apollon. Au sous-sol se déploie le rempart gallo-romain (IIIème siècle après J.-C.), véritable richesse patrimoniale classée Monument historique.Installé dans l’ancien palais épiscopal (fin XVème), le musée est doté d’une belle collection relative à l’histoire de l’évêché (sculpture médiévale et Renaissance et orfèvrerie) et présente son fonds d’arts décoratifs, de mobilier et de peinture (Flandres, Hollande, Italie, France) dans ses salons XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles.Le musée d’Évreux conserve aussi un important ensemble d’œuvres de la seconde moitié du XXème siècle avec des œuvres d’artistes majeurs tels Simon Hantaï, Zao Wou-Ki, Pierre Soulages, Hans Hartung notamment.

