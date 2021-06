Visite libre du musée d’Allard Musée d’Allard, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montbrison.

Visite libre du musée d’Allard

Musée d’Allard, le samedi 3 juillet à 14:00

Venez profiter de la Nuit des musées pour visiter gratuitement et librement les expositions permanentes du musée : – « Jean-Baptiste d’Allard, un chemin de curiosités… » : un parcours moderne sur l’histoire et le sens du fonds constitutif du musée, autour de la curiosité et la passion de l’ancien propriétaire de l’hôtel particulier et du cabinet d’histoire naturelle. – « Muséolexique, regards pluriels, parcours singuliers » : cet espace présente toutes les richesses et la diversité des collections du musée à travers un parcours didactique et interactif. – « Jouets, jouez … » : exposition sur l’univers de l’enfance à travers des jouets des 19e et 20e siècles (une grande partie provenant du fonds Gégé, ancien fleuron industriel du Montbrisonnais). Et aussi l’exposition temporaire « Bulles d’émotions » ! Une sélection de planches originales de dix-sept albums est présentée, entre presse et livre, documentaire et comédie, entre mises en page classiques et expérimentation audacieuses. La grande diversité du médium frappe au premier abord et le visiteur continue son cheminement dans le détail des sentiments, des sensibilités des artistes, des prises de position des couleurs, des lieux et des situations.

Entrée libre

Musée d’Allard 13 bd de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Montbrison Loire



