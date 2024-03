Visite libre du Musée Curie Musée Curie Paris, samedi 18 mai 2024.

Visite libre du Musée Curie Visite libre du Musée Curie situé dans l’ancien laboratoire de Marie Curie, laboratoire ayant notamment abrité les travaux nobélisés de sa fille et de son gendre, Irène et Frédéric Joliot-Curie. Samedi 18 mai, 17h00 Musée Curie Entrée libre. Nombre de visiteurs limité.

Le Musée Curie se trouve au rez-de-chaussée des locaux historiques de l’ancien laboratoire Curie de l’Institut du Radium – laboratoire de physique et de chimie sur les rayonnements, dont Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot-Curie en furent les directrices et directeur.

Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France

