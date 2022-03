Visite libre du Musée Curie Musée Curie, 14 mai 2022, Paris.

Visite libre du Musée Curie

Musée Curie, le samedi 14 mai à 17:00

Visitez le Musée Curie, situé dans les lieux-mêmes où Marie Curie a travaillé, et son jardin. Partez sur les traces de Pierre et Marie Curie et Irène et Frédéric Joliot-Curie, la famille aux Cinq Prix Nobel : l’histoire de leur laboratoire dans l’ancien Institut du Radium, l’histoire de leurs découvertes, de la radioactivité, du radium, de la radiothérapie… Découvrez le bureau et le laboratoire de chimie personnel de Marie Curie, et promenez-vous dans le jardin qu’elle a créé, sous la frondaison des tilleuls spécialement éclairés…

Entrée libre régulée

Visite libre du Musée Curie situé dans les lieux-mêmes où Marie Curie a travaillé les vingt dernières années de sa vie de 1914 à 1934.

Musée Curie 1 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:00:00