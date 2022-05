Visite libre du musée château de Villevêque Musée-château de Villevêque, 14 mai 2022 19:00, Villevêque.

Visites express, ateliers découverte tissage et vitrail et musique avec Les Garçons s’il vous plaît !

Forteresse bâtie au 12ème siècle, le musée-château présente deux salles consacrées au Moyen-Age et à la Renaissance (tapisseries, émaux, bois, polychromes, objets d’art) et dispose d’un cloître et de jardins à la française.

Fortress built in the 12th century, the museum-castle presents two devoted rooms to Middle Ages and to Renaissance (tapestries, enamels, wood, polychrome, works of art) and refreshed of a cloister and French-style gardens.

44, rue du Général de Gaulle, 49140 Villevêque 49140 Villevêque Pays de la Loire