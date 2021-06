Caen Musée de Normandie Caen, Calvados Visite libre du musée, avec livrets-jeux gratuits, livrets FALC Musée de Normandie Caen Catégories d’évènement: Caen

Musée d’histoire et de société, riche d’importantes collections archéologiques et ethnographiques, le Musée de Normandie présente un panorama de la vie des populations sur le territoire de toute la Normandie, de la Préhistoire aux grandes migrations du haut Moyen Âge, des mutations de l’espace rural jusqu’aux premiers bouleversements de la société industrielle. **Entrée libre pour tous de 11h à 18h.** **Livrets- jeux (gratuits) :** Des livrets-jeux sont à votre disposition à l’accueil. Avec les mascottes Léontine et Hugo, partez à la découverte d’objets sur la vie des Normands, de la Préhistoire au 19e siècle ! **Livrets FALC (gratuits)** : Mise à disposition de livret FALC (Facile à lire et à comprendre) pour aider les publics en situation de handicap mental, de déficience cognitive ou en apprentissage de la langue française à découvrir les collections en toute autonomie La visite du musée est facilitée par l’ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite Découvrez les collections permanentes du musée, librement ou à l’aide de livrets-jeux Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen Caen Calvados

