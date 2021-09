Thésée Mairie de Thésée Loir-et-Cher, Thésée Visite libre du musée archéologique Mairie de Thésée Thésée Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Visite libre du musée archéologique

le samedi 18 septembre à Mairie de Thésée

le samedi 18 septembre à Mairie de Thésée

Présentation de bijoux, fibules, vases, monnaies, ex-voto oculistiques, instruments de médecine, statuettes. Des lieux de vie reconstitués, magasin de potier, cuisine, et des mannequins permettent une visite ludique et pédagogique.

Entrée libre

Situé à 800 m des vestiges, il accueille des collections provenant des fouilles de l’antique Tasciaca. La civilisation gallo-romaine est évoquée par la présentation d’objets remarquables. Mairie de Thésée Mairie 41140 Thésée Thésée Loir-et-Cher

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

