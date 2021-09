Visite libre du musée archéologique de Viuz-Faverges Musée archéologique, 18 septembre 2021, Faverges-Seythenex.

**Musée de site** constitué de trois salles, ses collections proviennent de découvertes anciennes, de fouilles et prospections plus récentes dans la région. Les objets présentés, du plus banal au plus sophistiqué, nous font revivre les moments forts de l’occupation humaine du Néolithique au 18e siècle dans le canton de Faverges. Haches en pierre polie, parures de bronze ou d’ambre, bijoux, monnaies, poteries, outils, chaudron en sont le témoignage. La **période gallo-romaine** est la plus représentée grâce notamment à un abondant matériel découvert sur les sites du **sanctuaire**, du **vicus** et de la **villa du Thovey**. Vous pourrez y admirer aussi une **exposition temporaire** réalisée en collaboration avec le **service départemental de l’archéologie et du patrimoine bâti de la Haute-Savoie** intitulée : **”CASVUARIA, un sancturaire romain à la rencontre des Arts et des Dieux”.** **Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.** **Une attention particulière est portée aux enfants, aux personnes déficientes visuelles, auditives ou psychiques.** N’hésitez pas à demander à l’un des bénévoles et au Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc qui sera à votre disposition dans les salles du musée. Pour cause de COVID, nous ne pouvons mettre à disposition la documentation écrite. Pass sanitaire obligatoire.

