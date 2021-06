Milazzo Museo Etnoantropologico e Naturalistico "Domenico Ryolo" di Milazzo Messina, Milazzo Visite libre du Musée anthropologique et naturel « Domenico Ryolo » Museo Etnoantropologico e Naturalistico « Domenico Ryolo » di Milazzo Milazzo Catégories d’évènement: Messina

« Mémoire de la terre et de la mer » est le titre de l’exposition organisée dans ce bâtiment historique du début du XIXe siècle, utilisé jusqu’en 1959 comme prison pour femmes. La culture de la mer, les découvertes paysannes et les témoignages naturalistes trouvent une synthèse dans ce petit musée, dans une tentative de témoigner du passé et des traditions de Milazzo situé dans l’historique

Entrée gratuite (en raison de la COVID-19, maximum de 6 personnes par entrée)

