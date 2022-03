Visite libre du MuMa MuMa – Musée d’art moderne André Malraux Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Visite libre du MuMa

MuMa – Musée d'art moderne André Malraux, 14 mai 2022, Le Havre.

le samedi 14 mai à 19:00

Les collections du MuMa seront sous les feux des projecteurs pour cette nouvelle Nuit des musées. Du fait du montage de la prochaine exposition temporaire de l’établissement, seul les espaces d’exposition situés à l’étage seront accessibles. Cependant, l’équipe du Service des publics vous concoctera un certain nombre d’animations pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir les oeuvres des Renoir, Sérusier et autres Boudin. Le programme détaillé sera publié sur le site internet du MuMa : [www.muma-lehavre.fr](http://www.muma-lehavre.fr) Une nuit des musées pour découvrir ou redécouvrir les collections permanentes du MuMa. MuMa – Musée d’art moderne André Malraux 2 boulevard Clémenceau, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

