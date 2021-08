Hanvec Moulin de PoulHanol Finistère, Hanvec Visite libre du Moulin de Poul Hanol et spectacle de contes Moulin de PoulHanol Hanvec Catégories d’évènement: Finistère

_Le Moulin de Poul-Hanol ouvre ses portes le dimanche 19 septembre de 14h à 18h._ Visite libre, gratuite de l’ancien moulin à farine (rdc) et spectacle de contes avec Michel Lidou, conteur professionnel. Pour l’occasion, il nous invite dans l’univers d’un ancien meunier…. _(prix libre mais nécessaire)_

