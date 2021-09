Caulnes Moulin de l'Hyoméril / Caulnes Caulnes, Côtes-d'Armor Visite libre du Moulin de l’Hyoméril Moulin de l’Hyoméril / Caulnes Caulnes Catégories d’évènement: Caulnes

le dimanche 19 septembre à Moulin de l’Hyoméril / Caulnes Masque obligatoire. Visite intérieure par groupe de 5-6 personnes à la fois.

Ancien moulin à eau sur La Rance – Visite libre des extérieurs du moulin (parc paysager). Visite encadrée des intérieurs de l’ancien moulin. Moulin de l’Hyoméril / Caulnes lieu-dit L’hyoméril 22350 Caulnes Caulnes Côtes-d’Armor

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

