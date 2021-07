Visite libre du Moulin à vent Billebaud de Saint-Clément-sur-Guye Moulin à vent Billebaud, 18 septembre 2021, Saint-Clément-sur-Guye.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin à vent Billebaud

[[https://www.stclement-patrimoine.org](https://www.stclement-patrimoine.org)](https://www.stclement-patrimoine.org) Le long du chemin de crête en direction de Genouilly dit chemin des Moulins, au nord de la Croix Poulin, ont été construits deux moulins à vent dont il ne subsiste que les tours. Le plus près du bourg, le moulin à vent dit moulin Billebaud, du nom de son propriétaire avant 1910, était dans un état précaire depuis longtemps. Il a été dévasté par un incendie en 1880 et a vu sa toiture s’effondrer en 1994, entraînant la chute d’une grande partie du bâtiment. L’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye est alors devenue propriétaire du moulin et d’une petite surface de terrain après avoir demandé l’avis des services compétents des Monuments historiques. Ceux-ci ont en effet estimé qu’une restauration complète devait être projetée en raison de la beauté du site (avec une vue remarquable sur le Mont Saint-Vincent) et de la rareté des derniers vestiges de moulins à vent en Saône-et-Loire. La Fondation du Patrimoine a décidé de soutenir cette restauration en lançant une souscription publique. Une première tranche de travaux a été réalisée en 2008. Il s’agissait de la reprise de la porte de l’étage (103 cm x 253 cm) avec un encadrement en pierre de taille et reprise de la maçonnerie au-dessus du linteau et côté sud, pour retrouver une masse autour de la porte. Les travaux se sont terminés juste avant les Journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre 2008. Cette première tranche de travaux, dont le coût s’élève à 14 808,87 €, a été financée par : – la Fondation Maxime Goury-Laffont – la souscription publique de la Fondation du Patrimoine – la Fondation du Patrimoine – et l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye. Un mur en pierre sèche a été restauré en juillet 2017 par des adhérents de l’Association.

Gratuit. Visite libre.

Venez visiter le Moulin à vent Billebaud. Incendié en 1880, toiture effondrée en 1994, porte haute de l’étage restaurée en 2008, mur en pierre sèche devant le moulin restauré en 2017.

Moulin à vent Billebaud Chemin des Moulins 71460 Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00