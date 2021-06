Bayeux MAHB - musée d'art et d'histoire de Bayeux Bayeux, Calvados Visite libre du MAHB – Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Situé à côté de la cathédrale, dans le centre historique de Bayeux, le MAHB et ses collections se visitent au sein de l’ancien palais épiscopal (XIe –XVIe siècle). Découvrez en 14 étapes, des collections exceptionnelles abordant tous les aspects de la création artistique en Europe, de la Préhistoire jusqu’au XXe siècle, avec en arrière-plan l’histoire de la cité.

Entrée libre, dernière admission 45 minutes avant fermeture

Découvrez librement des collections d’art et d’histoire, de la Préhistoire au XXème siècle MAHB – musée d’art et d’histoire de Bayeux 37 rue du Bienvenu, 14400 Bayeux Bayeux Calvados

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:30:00

