Le LINAC de l’ensemble ALICEv, démantelé en 1987, a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques afin de le préserver. Il est exposé en permanence sur la pelouse entre le batiment 100 et la rue Jean Teillac. La visite est donc possible en permanence aux heures ou le campus est accessible. Des informations sont disponibles sur place grace à un panneau et quelques documents visibles à travers la verrière qui protege l’accélérateur. Un site web [[http://invisiblerays.ovh/LINAC](http://invisiblerays.ovh/LINAC)](http://invisiblerays.ovh/LINAC), acessible sur smarphone, vise a expliquer son principe de fonctionnement de facon simplifiée, et à introduire de grandes étapes dans la découverte des rayons de particules et l’évolution de leurs accélérateurs. Un film est aussi disponible sur youtube et décrit en détail l’historique du laboratoire ALICEv et comment le LINAC a permis pour la premiere fois au monde de réaliser des collisions d’ions très lourds. [[https://www.youtube.com/watch?v=tlUL1txwkqk](https://www.youtube.com/watch?v=tlUL1txwkqk)](https://www.youtube.com/watch?v=tlUL1txwkqk) sur google map, le linac est bien localisé en demandant « linac monument historique ».

Entrée libre aux heures d’ouverture du campus

