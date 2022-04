Visite libre du Lieu de Mémoire Lieu de mémoire, 14 mai 2022 18:00, Le Chambon-sur-Lignon.

Nuit des musées Visite libre du Lieu de Mémoire Lieu de mémoire Samedi 14 mai, 18h00 Entrée libre

Visite libre du Lieu de Mémoire

Prenez le temps de découvrir le Lieu de Mémoire : le parcours permanent présentant l’histoire locale, la salle mémorielle avec des témoignages vidéos et l’exposition “Des figures de la Paix” présentée jusqu’au 31 mai

Le lieu de mémoire valorise l’histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale sur le plateau Vivarais-Lignon où les habitants se sont engagés dans une résistance à la fois civile, spirituelle et armée. Ils ont notamment accueilli des centaines de réfugiés et sauvé ainsi de nombreuses personnes.

© Lieu de mémoire

Free entry Saturday 14 May, 18:00

The place of memory values the history and memory of the Second World War on the plateau Vivarais-Lignon where the inhabitants engaged in a resistance at the same time civil, spiritual and armed. They have taken in hundreds of refugees and saved many lives.

Place of Memory

Tómese su tiempo para descubrir el Lugar de la Memoria: el recorrido permanente que presenta la historia local, la sala de memoria con testimonios en vídeo y la exposición “Figuras de la Paz” presentada hasta el 31 de mayo

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

23 route du Mazet, 43400 Le Chambon-sur-Lignon, Haute loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France 43400 Le Chambon-sur-Lignon Auvergne-Rhône-Alpes