Visite libre du Jardin ZEN de Montvendre Jardin ZEN de Montvendre Montvendre Catégories d’évènement: Drôme

Montvendre

Visite libre du Jardin ZEN de Montvendre Jardin ZEN de Montvendre, 4 juin 2022, Montvendre. Visite libre du Jardin ZEN de Montvendre

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin ZEN de Montvendre

Ce jardin est la copie de celui de Ryoanji à Kyoto Japon tel qu’il était à sa création en 1500. Le jardin sec composé de Rochers Lapiez du Vercors datant du Miocène sur un lit de kaolin. Il se situe dans un parc de 2000 m² à la botanique asiatique au moins 80 espèces et plantes locales.

Entrée libre et gratuite

Visite libre Jardin ZEN de Montvendre 1505 route de, Combe Léorat, 26120 Montvendre Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Montvendre Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montvendre Autres Lieu Jardin ZEN de Montvendre Adresse 1505 route de, Combe Léorat, 26120 Montvendre Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montvendre lieuville Jardin ZEN de Montvendre Montvendre Departement Drôme

Jardin ZEN de Montvendre Montvendre Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montvendre/

Visite libre du Jardin ZEN de Montvendre Jardin ZEN de Montvendre 2022-06-04 was last modified: by Visite libre du Jardin ZEN de Montvendre Jardin ZEN de Montvendre Jardin ZEN de Montvendre 4 juin 2022 Jardin ZEN de Montvendre Montvendre Montvendre

Montvendre Drôme