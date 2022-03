Visite libre du jardin secret de Pan Jardin Secret de Pan Évreux Catégories d’évènement: Eure

Venez à la découverte d’un jardin composé de plus de 500 plantes, cette année nous vous partagerons nos astuces et secrets pour s’adapter face au changement climatique… Le jardin est à découvrir également tous les mercredis après-midi du 15 mai au 30 septembre, plus d’informations sur le lien ci-dessous : [https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Patio-Garden/Le-Jardin-Secret-De-Pan-1828246400569104/](https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Patio-Garden/Le-Jardin-Secret-De-Pan-1828246400569104/) Le jardin étant situé dans une impasse, il est conseillé de stationner en dehors de celle-ci. L’entrée du jardin est offerte. Le jardin secret de Pan, 10 impasse du champ d’enfer 27000 EVREUX 0646780178 @: [lejardinsecretdepan@gmail.com](mailto:lejardinsecretdepan@gmail.com) Venez à la découverte d’un jardin urbain composé de plus de 500 plantes, une ballade autant botanique qu’onirique… Jardin Secret de Pan 10 impasse du Champ d’Enfer, 27000 Evreux Évreux Le Champ d’Enfer Eure

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T19:00:00

