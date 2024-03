Visite libre du jardin retiré Jardin retiré Tesse la Madeleine, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du jardin retiré Un occasion de découvrir un superbe jardin de mi-ombre. 31 mai – 2 juin Jardin retiré 5€ , 3€ (12-18 ans), gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

Jardin retiré 14 avenue Robert Cousin, 61140 Bagnoles de l’Orne Tesse la Madeleine 61140 Bagnoles-de-l’Orne Orne Normandie 02 33 37 92 04 http://www.lejardinretire.fr/ Une occasion de découvrir un superbe jardin de mi-ombre…

Créé au fil du temps, né de l’imagination d’Annie Blanchais, le Jardin Retiré, lieu intime et raffiné, s’étend sur 2500 m².

Dans ce cadre romantique, ceinturé par une haie d’arbustes et d’arbres centenaires, vous pouvez voir s’épanouir au fil des saisons de nombreuses variétés de roses, clématites, vivaces dont les astrances mais plus encore les hostas pour leur feuillage, de nombreux géraniums, des heuchères, de nombreux arbustes….La jardinière ne manque pas de trouver aux roses leurs meilleures associées pour créer des mises en scène tantôt théatrales, plus discrètes, romantiques ou sauvages. Accès route, parking à proximité

© Annie Blanchais