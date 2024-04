Visite libre du jardin remarquable Plateau des Poètes Béziers, vendredi 31 mai 2024.

Visite du jardin remarquable et des fontaines classées ou sont presentées des oeuvres du sculpteur biterrois Injalbert.

Découvrez ce parc paysager de 5 hectares situé en coeur de ville, il est composé d’un ensemble de fontaines et de cascades finissant par un grand lac de 2000 m2.

Plateau des Poètes 21 Rue de la Rotonde 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 67 36 73 73 http://www.ville-beziers.fr Parc paysager public de 5 ha créé sous le second Empire pour relier la gare ferroviaire au centre-ville en prolongement des allées Paul Riquet. Aménagé les frères Bühler dans l’esprit de jardins à l’anglaise, il contient plus de soixante-dix essences différentes. Paysage aux ambiances végétales variées et aux arbres majestueux, dont les divers niveaux se rejoignent par des allées sinueuses vers un un ensemble de bassins, fontaines, lac, rampes et promenades et les œuvres du sculpteur biterrois Antonin Injalbert, dont un monumental Titan, pièce majeure du jardin. Des bustes de poètes jalonnent le parcours, confirmant ainsi le nom de ce très beau parc d’agrément. Arbres, arbustes, fleurs, et plantes de tous les continents. Centre ville, entre les allées Paul Riquet et la gare, avenue Wilson.Parking à proximité.

©ville de Beziers