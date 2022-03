Visite libre du Jardin Potager Jardin Potager Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Aménagé au XIXe siècle par les frères Bühler, le Jardin Potager est un petit paradis de 13000m² entouré de murs où grimpent rosiers anciens et clématites. Vous pourrez y découvrir un verger conservatoire, une parcelle de fruits rouges, des parcelles de légumes avec des variétés anciennes, un jardin des simples, un jardin méditerranéen, des bassins abritant une faune variée (jardin classé refuge LPO depuis 2019), de magnifiques serres classées et d’anciennes écuries rénovées abritant une salle d’exposition, les anciens box et une sellerie. Visite libre du Jardin Potager, écrin de verdure et refuge pour la biodiversité Jardin Potager 1 rue d’Isly 72110 Bonnétable Bonnétable Sarthe

