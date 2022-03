Visite libre du jardin potager de Miromesnil Jardin potager du château de Miromesnil, 3 juin 2022, Tourville-sur-Arques.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardin potager du château de Miromesnil

### Visites-conférences : nos actions pour préserver la biodiversité. Les samedi et dimanche, de 10h et 15h, nos visites-conférences vous présenteront toutes nos techniques et stratégies pour entretenir le jardin dans le respect et la volonté de préserver la biodiversité du potager. ### Salon de thé et gourmandises fleuries. Et vous, avez-vous déjà mangé des fleurs ? Quoi de plus ressourçant qu’une tisane faite maison à partir des fleurs du jardin, accompagnée de biscuits fleuris. ### Ateliers enfants : Ces petits biscuits, vos enfants vont en connaitre tous les secrets. Nous leur proposons de patisser les leurs pour les déguster sur place ou de les ramener à la maison.

8€

Visite libre du jardin potager, salon de thé aux gourmandises fleuries, atelier pour les enfants…

Jardin potager du château de Miromesnil Château de Miromesnil, 76550 Tourville-sur-Arques Tourville-sur-Arques Seine-Maritime



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00